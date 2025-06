Homem é preso durante tentativa de furto a veículo em SJC

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (23) após ser flagrado tentando furtar um carro na Vila Adyana, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 6h20, na Rua Afonso César de Siqueira.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 1º BPM/I realizava patrulhamento pela região quando foi acionada pelo COPOM para atender a uma denúncia de tentativa de furto em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por populares sobre a direção em que o suspeito havia seguido.