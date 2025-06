Mãe bebe, deixa criança de 3 meses com fome no carro e é presa

Uma bebê de três meses foi resgatada após ser encontrada chorando de fome dentro de um carro. A criança estava no banco traseiro do veículo e foi salva por funcionários de uma empresa de ônibus, que perceberam a situação na manhã desta segunda-feira (23).

O caso aconteceu em Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram ter visto três pessoas dentro do automóvel, entre elas a bebê, que estava acordada e visivelmente desconfortável.