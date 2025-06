‘Eu amo SJC’; Chefe do Benefício visita São José e anuncia vagas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O empresário chinês Alex Ye, conhecido nacionalmente como o “Chefe do Benefício”, esteve em São José dos Campos nesta segunda-feira (23) para acompanhar os preparativos da nova unidade da loja Busca Busca, que será inaugurada na região central do município.

A nova loja será instalada no Faro Shopping, localizado na Rua Sebastião Humel, nº 268, no Centro, espaço que foi recentemente alugado pelo empresário. A estrutura passa por reformas para receber o empreendimento, que deve gerar uma grande movimentação econômica na cidade, além de centenas de vagas de emprego.

Alex Ye, que soma mais de 3,6 milhões de seguidores no TikTok e 11,8 milhões no Instagram, tem usado suas redes sociais para divulgar as oportunidades geradas com a chegada da loja à cidade. Em vídeo, afirmou que o empreendimento trará diversas importadoras e garantiu: “Vai precisar de muito funcionário. Muito emprego vai ser gerado”.

As contratações para a nova unidade já começaram. Segundo o empresário, os salários podem chegar a R$ 4.000, somando vencimentos e benefícios. Há vagas para operador de caixa, vendedor, repositor, motoristas, setor administrativo, entre outros. Candidatos interessados devem comparecer ao shopping com currículo em mãos e procurar a administração ou o RH no térreo.