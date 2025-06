Sofreu descarga elétrica e morreu enquanto usava lavadora

Uma mulher morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava o quintal de casa. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17). A vítima foi identificada como Aleaide Alves de Brito, que não resistiu e morreu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no povoado de Junco, na zona rural de Cafarnaum, na região de Irecê, na Bahia. De acordo com as primeiras informações, a mulher utilizava uma máquina de lavar roupas ligada no momento do acidente. Ela teria pisado em um fio de uma extensão elétrica que estava conectado ao equipamento e recebeu o choque.