Vai ter greve de ônibus? Quarta é Dia D em SJC, Taubaté e Jacareí

Vai ter greve de ônibus?

O transporte coletivo nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté pode ser paralisado ainda nesta semana, dependendo do resultado da assembleia marcada para quarta-feira (26) com motoristas, cobradores e demais trabalhadores das garagens. A informação foi confirmada por Ronaldo Costa, o Ripa, presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

As três cidades, juntas, atendem cerca de 350 mil passageiros por dia. Os trabalhadores estão em estado de greve desde o dia 13 de junho, após rejeitarem uma proposta feita pelas empresas de transporte coletivo. Segundo o sindicato, uma nova proposta foi entregue na última sexta-feira (21), “nos 45 minutos do segundo tempo”.