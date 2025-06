Servidor da Prefeitura de Taubaté é preso após furtar tinta

Segundo o boletim de ocorrência, o funcionário, que trabalha há 18 anos no serviço público e ocupa o cargo de auxiliar de limpeza, foi flagrado pelas câmeras de segurança escondendo o material em um local fora do alcance dos supervisores na última quarta-feira (18).

Já nesta segunda, por volta das 7h, ele foi novamente registrado pelas câmeras colocando o galão em seu veículo particular, estacionado nas proximidades do galpão da secretaria.

Dois servidores, que já monitoravam a conduta suspeita do colega, observaram toda a movimentação e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM) pelo telefone 153. Durante a abordagem, o material foi localizado dentro do carro do servidor e apreendido. Também foi recolhido um pendrive com as imagens do flagrante, que foi lacrado e registrado como prova.

Na delegacia, o servidor confessou o furto e alegou dificuldades financeiras como motivação para o crime. Ele relatou estar há três meses sem consumir álcool ou crack, além de enfrentar dívidas com bancos e agiotas. Contou também que possui uma filha com doença no cérebro e uma esposa aposentada.