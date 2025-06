Adeus, Anderson! Polícia investiga morte violenta no Vale

A Polícia Civil de Pindamonhangaba apura as circunstâncias da morte de Anderson Aparecido Moreira Ramos, de 34 anos, assassinado a tiros na noite de sábado (21), na região do viaduto de Moreira César, distrito do município.

Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por volta das 20h, já sem vida, caída ao lado de uma bicicleta, na avenida Doutor José Monteiro Machado César. Anderson apresentava várias perfurações causadas por arma de fogo.