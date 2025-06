Moradora relata luzes ‘estranhas’ no céu de São José

“Estou vendo essas luzes estranhas aqui no bairro. Elas giram e parecem que se multiplicam. Nunca tinha visto isso antes”, descreveu a moradora Maria F., que enviou imagens do suposto ‘fenômeno’.

Uma moradora do bairro Granja Itambi, na região do Jardim Putim, em São José dos Campos, relatou à reportagem ter observado luzes incomuns sobrevoando a região. Segundo ela, os pontos luminosos giravam no céu e pareciam se multiplicar.

O caso foi registrado por volta das 19h e, de acordo com o relato, as luzes ainda eram visíveis no momento da comunicação. A moradora afirma que não há chácaras próximas com festas ou holofotes, já que vive em uma área predominantemente rural.

O fenômeno despertou curiosidade e especulações. Apesar disso, não há confirmação oficial sobre a origem das luzes. A possibilidade de refletores de eventos ou drones não foi descartada. A população da região também pode relatar ocorrências semelhantes à Defesa Civil ou órgãos de monitoramento aéreo.

Um vídeo parecido, também enviado por Maria, comentado pelo professor e pesquisador Carlos Fernando Jung, do Observatório Espacial Heller & Jung, explica que as luzes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, seriam de projetores refletidas em nuvens baixas no céu.