Matou a esposa por estar grávida de menina e ainda feriu 2 filhas

Um homem de 33 anos foi condenado a 30 anos de prisão e mais 15 anos de liberdade supervisionada após se declarar culpado por homicídio em primeiro grau e duas tentativas de homicídio. Ele matou a esposa, que estava grávida de cinco meses, e feriu gravemente as duas filhas, de 6 e 9 anos.

O crime aconteceu em Masonville, no estado de Nova York, Estados Unidos, no dia 5 de setembro de 2024. A vítima, Samantha Garnier, de 29 anos, esperava a terceira filha do casal quando foi atacada a facadas. As duas crianças sobreviveram, apesar dos ferimentos graves.