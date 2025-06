'Pessoa maravilhosa'; amigos dão adeus a Maria Benedita no Vale

Aos 63 anos, Maria Benedita de Souza Silva morreu nesta segunda-feira (23). E o sepultamento aconteceu neste mesmo dia, no Cemitério Municipal de Igaratá.

Agora, deixará saudades entre amigos e familiares. E, principalmente, por ter sido uma pessoa boa e generosa. Além disso, era muito querida e tinha vários amigos. Nas redes sociais, o clima era de comoção.