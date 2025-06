'Amava os alunos': professora Daniela morre de forma repentina

A professora Daniela Ferreira Colman faleceu de forma repentina, vítima de um infarto fulminante. A notícia causou grande comoção entre colegas, alunos e profissionais da educação, que lamentaram profundamente a perda.

O caso aconteceu em Campo Grande, e o falecimento foi confirmado no domingo (22). Nas redes sociais, amigos, familiares e entidades ligadas à educação prestaram homenagens e destacaram o legado deixado por Daniela na vida escolar de muitas crianças e adolescentes.