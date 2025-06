Frieza: filho de 21 anos mata a mãe após discussão em casa

Um jovem de 21 anos foi preso após confessar o assassinato da própria mãe, de 54 anos, durante uma discussão familiar. O crime, cometido com extrema violência, chocou não apenas a população, mas também as autoridades, pela frieza com que o acusado descreveu os fatos.

O caso aconteceu em Racale, na região de Puglia, no sul da Itália. Segundo informações da imprensa local, a motivação teria sido um desentendimento após a mãe repreendê-lo por entrar em casa sem cumprimentá-la. Inconformado, o rapaz subiu até seu quarto, pegou um machado e voltou para atacar a mulher.