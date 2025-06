Mulher é encontrada morta e em decomposição no apartamento

O corpo de uma mulher foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã desta segunda-feira (23). A vítima estava dentro do próprio apartamento e a causa da morte ainda é desconhecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em um imóvel localizado no condomínio residencial Baviera, no bairro Vila das Flores, em Betim. Segundo a Polícia Militar, vizinhos acionaram a subsíndica após perceberem um forte cheiro vindo do apartamento. Ao verificar a situação, ela encontrou a porta apenas encostada e, ao entrar, localizou o corpo sobre a cama.