Larissa Manoela foi morta pelo padrasto, diz polícia

No dia 12 de junho, uma menina de 10 anos foi vítima de um brutal homicídio, sendo morta com 16 facadas dentro de sua própria casa. A Polícia Civil confirmou que o padrasto da criança confessou o crime.

A investigação apontou que Diego Sanches, padrasto de Larissa Manuela, admitiu a autoria do crime que chocou a cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. A revelação foi feita em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 23 de junho.