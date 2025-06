Onde está Caio? Família procura por jovem em São José

Onde está Caio?

A família de Caio Riccieri de Godoi está em busca de informações sobre o seu paradeiro. Ele está desaparecido há alguns meses e, até o momento, não há pistas sobre onde possa estar. Uma foto, inclusive, foi postada nas redes sociais para ajudar a encontrá-lo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.