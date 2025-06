Dupla é presa com mais de 1 kg de drogas em Jacareí

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Rio Cumprido, em Jacareí (SP). A ação foi realizada por equipes do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a PM, os suspeitos estavam em um carro quando foram abordados durante patrulhamento na região. Durante a revista no veículo, os policiais localizaram mais de 1 kg de entorpecentes. Entre os materiais apreendidos estavam um tijolo de maconha e porções menores da mesma droga, totalizando cerca de 850 gramas, além de um pacote de cocaína a granel e 61 eppendorfs da mesma substância, com peso aproximado de 180 gramas. Também foi encontrada uma balança de precisão.