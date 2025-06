Vale: Deu calote em 'garota do j0b', tentou estupr0 e se deu mal

Uma mulher sofreu uma tentativa de estupro em uma residência na rua Doutor Pompílio Mercadante, no bairro Vila Denise, em Jacareí, na manhã de domingo (22). O suspeito, de 27 anos, foi hospitalizado após cair de um muro ao tentar fugir do local.

De acordo com o registro feito pela Polícia Civil, a vítima relatou que o homem havia solicitado um programa sexual, mas, ao perceber que ele se recusava a efetuar o pagamento, ela tentou encerrar o encontro. Neste momento, o homem a agarrou com violência pelo pescoço, afirmando que manteria relação sexu@l à força.