Ciclista é atropelado por trem em passagem de nível no Vale

Um ciclista foi atropelado por um trem em um passagem de nível em Cachoeira Paulista. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), pela rua Carlos Pinto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem tentou atravessar a linha do trem, pela passagem de nível, com uma bicicleta, o maquinista teria emitido o aviso sonoro (buzina), mas o ciclista não parou e atravessou.