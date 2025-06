Roubo a farmácia no Vista Verde, em SJC, termina em fuga

Uma farmácia localizada no bairro Vista Verde, em São José dos Campos, foi alvo de um roubo, na manhã desta segunda-feira (23). O autor do crime fugiu em um Fiat Siena preto em direção ao bairro Nova Majestic, na zona leste da cidade. No local, ele abandonou o veículo e conseguiu escapar a pé.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Segurança Municipal. O helicóptero Águia também foi acionado para dar apoio nas buscas. Apesar dos esforços das forças de segurança, o suspeito ainda não foi localizado.