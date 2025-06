Túneis da Tamoios serão fechados nesta semana para manutenção

Túneis da Rodovia dos Tamoios serão fechados a partir desta segunda-feira para trabalhos de manutenção. A informação é da concessionária Tamoios, responsável pela estrada.

Segundo a empresa, os fechamentos noturnos de manutenção dos túneis vão acontecer em novo formato. Os fechamentos vão ocorrer das 22h às 6h do dia seguinte, conforme programação abaixo: