Poste cai sobre carro durante ventania na região

A forte ventania que atingiu Caraguatatuba no início da tarde desta segunda-feira (23) causou a queda de um poste nas proximidades do Shopping Serramar. O equipamento atingiu um carro que passava pelo local, provocando danos na lateral e na parte frontal do veículo. Apesar do susto, não houve vítimas.

O incidente está relacionado à chegada de uma frente fria, prevista pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Segundo o alerta, a mudança nas condições climáticas pode provocar ventos de até 54 km/h, com rajadas que podem atingir 67 km/h, além de chuvas intensas com acumulados de até 50 milímetros.