Mulher mata homem a facadas após acusá-lo de furtar seu cachorro

O crime aconteceu no bairro Dom Bosco, por volta das 22h. De acordo com relatos da Polícia Militar, a mulher teria confrontado o homem na rua, alegando que ele havia roubado seu cachorro. Durante a discussão, o homem supostamente provocou a suspeita ao dizer “já era”, expressão que teria desencadeado a reação violenta.

Uma discussão por causa de um cachorro terminou em tragédia na noite da última sexta-feira (21), em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF). A Polícia Militar de Goiás prendeu uma mulher de 27 anos acusada de matar um homem de 47 anos a facadas, após acusá-lo de ter furtado seu animal de estimação.

Tomada pela raiva, a mulher atacou o homem com vários golpes de faca. Moradores da região acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a vítima não resistiu e morreu no local antes da chegada do socorro.

Após o crime, a suspeita tentou fugir, mas foi detida por policiais militares ainda nas proximidades. Eles apreenderam a arma utilizada no homicídio. Em seguida, levaram a mulher à Central de Flagrantes de Luziânia, onde ela permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Goiás abriu inquérito e agora investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e confirmar se a motivação realmente foi o suposto furto do cachorro. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da mulher.