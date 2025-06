URGENTE: 'Tenha cuidado’, diz alerta de chuva em São José

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta às 16h35 desta segunda-feira (23) informando a ocorrência de chuva acompanhada de ventos na região de São José dos Campos. O aviso também se estende aos municípios vizinhos, que podem ser afetados pelas condições climáticas adversas nas próximas horas. “Tenha cuidado nas próximas horas”, diz o alerta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O órgão recomenda atenção redobrada à população, principalmente em áreas de risco e em vias públicas. Novas atualizações podem ser divulgadas conforme a evolução do cenário meteorológico.