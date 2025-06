Agora: Defesa Civil de SJC emite alerta de temperaturas entre 4°C

A Defesa Civil de São José dos Campos emitiu um alerta sobre a chegada de uma frente fria que deve atingir o Vale do Paraíba nos próximos dias, com possibilidade de temperaturas variando entre 4°C e 6°C em algumas áreas da região. A queda nos termômetros é resultado da atuação de sistemas vindos da Amazônia e do Oceano Atlântico.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, José Benedito, mais conhecido como Dito, além do frio intenso, o fenômeno pode ser acompanhado por chuvas e rajadas de vento, exigindo atenção redobrada da população.