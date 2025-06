Câmera registra assassinato de homem dentro de carro; VEJA

As polícias Militar e Civil procuram pistas do atirador que executou com vários tiros um homem de 32 encontrado morto dentro de um Fiat Palio, na rua Rosa Zandona, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (23).

Testemunhas informaram que a vítima saía de casa quando foi morta. Pelo menos duas pessoas participaram do assassinato. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.