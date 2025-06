‘Porquinho' inflável é levado durante ventania em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma forte ventania registrada no início da tarde desta segunda-feira (23) surpreendeu moradores de São José dos Campos e causou cenas inusitadas pela cidade. No bairro Jardim Aquarius, na zona oeste, uma grande nuvem de poeira se formou sobre o antigo “Terreno das Vaquinhas”, assustando quem passava pelo local.

De acordo com informações do aeroporto da cidade, as rajadas de vento chegaram a 33 km/h durante o período. O céu permanecia fechado no momento da ventania.

O município, assim como outras cidades do Vale do Paraíba, permanece sob alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, devido ao risco de tempestades e mudanças climáticas ao longo da semana.

Segundo os órgãos oficiais, os ventos e a instabilidade no tempo são causados pela primeira frente fria do inverno, que deve avançar pela região nos próximos dias.