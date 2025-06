VÍDEO: Juliana Marins é vista imóvel a 500m em penhasco de vulcão

A publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi avistada presa em um penhasco rochoso a aproximadamente 500 metros de profundidade no Monte Rinjani, na Indonésia.

O Parque Nacional Gunung Rinjani informou, em publicação nas redes sociais, que Juliana foi monitorada "com sucesso por um drone" e permanece "visualmente imóvel" no penhasco.