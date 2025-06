EDP abre inscrições para Jovem Aprendiz em São José dos Campos

Principal distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, a EDP está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz em São José dos Campos. A oportunidade é indicada para jovens com idade entre de 18 e 23 anos, e que possuem o ensino médio completo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As pessoas interessadas poderão se inscrever até 7 de julho, por meio de portal específico (clique aqui). As aulas terão início em agosto. Durante 12 meses, os alunos selecionados participarão de um curso de capacitação e qualificação de eletricista com foco na atuação em rede aérea de distribuição de energia. São 16 vagas disponíveis.