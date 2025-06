Concursos terão que ter vagas para negros e indígenas em Ilhabela

O município de Ilhabela deverá reservar 20% das vagas para pessoas negras e 3% para indígenas nos editais de concursos públicos que promover a partir de agora. A obrigação consta em liminar obtida pelo Ministério Público de São Paulo na última terça-feira (17).

Por requisição da promotora Natália Antonialli, a juíza Helena Bosenbecker determinou que as cotas deverão ser computadas sobre o total de vagas existentes no concurso e das que surgirem no decorrer dos processos seletivos, sob pena de multa R$ 100 mil em caso de descumprimento.