Homem mantém namorada em cativeiro e a tortura com chicotadas

Torturada com chicotadas, uma jovem foi mantida em cárcere privado pelo namorado por 70 dias. Ela conseguiu fugir e escapar com vida.

A vítima, de 27 anos, era agredida pelo companheiro todos os dias. O homem chegou a quebrar o celular dela e chicoteou a jovem no Dia dos Namorados.