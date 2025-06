Mulher é morta pelo namorado após postar desabafo na rede social

Após postar um desabafo nas redes sociais, Doralice da Silva, de 42 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro.

"Mulher sábia não discute, apenas observa, vai perdendo o interesse e se afasta em silêncio", postou a vítima, dias antes de ser morta.

