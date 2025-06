VÍDEO: Irã ataca base militar dos Estados Unidos no Catar

O Oriente Médio voltou a ser palco de tensão após um ataque do Irã à base aérea americana de Al Udeid, no Catar, nesta segunda-feira (23). Seis mísseis teriam sido lançados contra a maior instalação militar dos Estados Unidos na região, que abriga mais de 10 mil soldados.

Moradores de Doha, capital do Catar, relataram explosões, e autoridades locais e internacionais, como os Emirados Árabes Unidos e a Casa Branca, afirmam estar acompanhando de perto a escalada do conflito.