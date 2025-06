Empresas de ônibus defendem negociação para evitar greve no Vale

Após os trabalhadores de ônibus aprovarem estado de greve nas três maiores cidades do Vale do Paraíba, a Busvale (Associação Valeparaibana das Empresas de Transportes de Passageiros) defendeu a negociação como “melhor caminho para manter a operação do transporte público nas cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, protegendo assim os milhares de usuários que dependem do serviço diariamente”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em comunicado, a entidade disse que “permanece aberta ao diálogo e às tratativas da campanha salarial 2024/2025, processo que, até o momento, vem ocorrendo de forma positiva”. E completou dizendo que “qualquer paralisação do sistema, neste contexto, será recebida com surpresa”.