VÍDEO: Casal é preso após agredir vizinhos e enfrentar policiais

Um casal foi preso no bairro Marafunda, em Ubatuba, na manhã de domingo (22), após agredir vizinhos, enfrentar policiais militares e cometer roubo. Inicialmente registrada como uma briga, a ocorrência rapidamente se transformou em um caso grave de violência e desobediência.

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de que um homem estaria armado com uma faca. No caminho, os policiais foram informados de que, na verdade, a mulher era quem portava a arma branca e teria esfaqueado o companheiro.