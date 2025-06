Restituição do IR 2025 injeta R$ 151,7 milhões no Vale; CONSULTE

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2025) está disponível para consulta desde as 10h desta segunda-feira (23). O lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário das 99.596 restituições será realizado ao longo do dia 30 de junho, no valor total de R$ 151,78 milhões, referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.