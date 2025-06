Vale: PRF flagra caminhão com fundo falso levando 415 kg de droga

O tráfico de drogas usou um caminhão com fundo falso para tentar transportar 415 kg de maconha, cortando o Vale do Paraíba.

O carregamento, escondido em uma carga de feno, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual, no trecho de Lavrinhas. Um homem foi preso. A ação aconteceu na noite de quinta-feira (19), por volta de 22h15, no km 18 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo.