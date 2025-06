Pai e filho, de 2 anos, são executados a tiros; mãe é baleada

Um homem e o seu filho pequeno, de 2 anos, foram mortos a tiros no último domingo (22), em Manaus (AM). A mãe da criança também foi baleada.

De acordo com a polícia, os pais e a criança estavam em uma moto, quando foram atacados por atiradores em outra motocicleta, que abriram fogo. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu.