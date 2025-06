VÍDEO: Brasileira Juliana Marins é avistada por drone em vulcão

A brasileira Juliana Marins, de 27 anos, que sofreu um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, foi localizada visualmente por drones. A informação foi confirmada nas redes sociais do parque nesta segunda-feira (23), por volta das 8h20 (horário de Brasília). A jovem ainda não foi resgatada.

“Às 6h30 (horário local), a vítima foi avistada com o uso de drone, presa em um paredão rochoso a aproximadamente 500 metros de profundidade, aparentemente sem sinais de movimento”, diz o comunicado.