Dutra lidera acidentes e mortes em rodovias no feriado, diz PRF

A rodovia Presidente Dutra (BR-116) liderou os registros de acidentes em estradas federais de São Paulo durante a operação Corpus Christi, que se estendeu de 18 a 22 de junho. A informação é da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com o órgão, a Dutra registrou 54 dos 67 sinistros (81%) e três das cinco vitimas fatais nas rodovias federais paulistas. Do total de acidentes, a maior parte foi do tipo colisão traseira (25%) e colisão lateral (15%).