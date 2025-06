Mulher viaja 2 mil km com ‘marido reborn’ na moto; VEJA O VÍDEO

Isabelle Jonsson, de 30 anos, no Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais ao viajar mais de 2 mil quilômetros de moto com um boneco "reborn" que representa seu marido, Matheus.

Como ele não pôde acompanhá-la devido ao trabalho, ela decidiu levar o boneco na garupa. A aventura, que teve como destino final Santa Catarina, atraiu a atenção de muitos que cruzaram seu caminho.