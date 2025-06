Israel ataca Teerã com mísseis contra prisão e usina nuclear

Israel voltou a lançar ataques aéreos contra o Irã na manhã desta segunda-feira (23). O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão atacando alvos no centro de Teerã com “intensidade sem precedentes”. O foco é a sede da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) – segundo a IDF, vários soldados iranianos foram mortos.

De acordo com Katz, o exército israelense está “atacando alvos do regime e órgãos de repressão do governo, no coração de Teerã”, como, por exemplo, “o quartel-general de Basij, a Prisão de Evin para presos políticos e opositores do regime, o relógio da ‘Destruição de Israel’ na Praça Palestina e o quartel-general de segurança interna da Guarda Revolucionária”.