Matou a tia, arrancou o coração e deu para prima; agora foi solto

Após "ouvir vozes", ele matou a tia, arrancou o coração e entregou para a prima, filha da vítima. E agora, seis anos depois, ele recebeu alta e foi liberado pela Justiça, podendo voltar às ruas.

É o caso de Lumar Costa da Silva, de 34 anos, que protagonizou um crime bárbaro: em julho de 2019, sob efeito de drogas e alegando ter "ouvido vozes", ele assassinou a tia, tirou o coração e deu para a prima. Após o crime, Lumar foi preso e enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima, em Cuiabá (MT).