Itamaraty pede à Indonésia reforço na busca por brasileira

Segundo o Itamaraty, desde que foi acionada pela família, a embaixada do Brasil mobilizou as autoridades locais para envio das equipes de busca. Dois funcionários da embaixada também foram até o local para acompanhar os trabalhos de perto.

“Desde que acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, o que permitiu o envio das equipes de resgate para a área do vulcão onde ocorreu a queda, em região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo”, diz o Itamaraty em nota oficial.

O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com o diretor Internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia, e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos, ainda segundo o Itamaraty.