Inmet faz alerta de queda de temperatura e chuva forte no Vale

De acordo com o órgão, desde a meia noite desta segunda, quase todo o estado está sob o alerta laranja de “perigo” em razão de um declínio de temperatura superior a 5ºC, que pode causar risco à saúde. O alerta vale até as 23h59 desta terça.

Já entre 10h e 21h desta segunda, o instituto emitiu um alerta amarelo de “perigo potencial” para chuvas intensas no estado paulista, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Também há atenção para ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

A região do Vale do Paraíba e todo o litoral paulista devem se preparar para chuvas e ventos com forte intensidade, exigindo atenção redobrada da população. Na Serra da Mantiqueira, há possibilidade de geadas, com previsão de mínima de 4ºC. O Vale deve registrar mínima de 6°C. O Litoral Norte terá mínimas de 11°C.

O alerta do Inmet inclui 10 cidades do Vale: Caraguatatuba, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Natividade da Serra, Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos, São Sebastião e Ubatuba.

Riscos.