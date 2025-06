Homem é encontrado morto dentro de carro submerso em rio

Foi encontrado no domingo (22) o corpo de Ademar José Backes, de 59 anos, dentro de um veículo submerso no Rio Dourado, na zona rural de Aratiba, no norte do Rio Grande do Sul. As buscas foram feitas por equipes do 7° Batalhão de Bombeiros Militar de Erechim.

A Defesa Civil do Estado apura se o homem está entre as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo de toda a semana. Ao menos três pessoas morreram e uma segue desaparecida.