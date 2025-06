Mãe entrega filho à polícia após ele confessar ter matado jovem

O rapaz participou de um assalto que terminou com a morte de um jovem de 21 anos, na madrugada desta segunda-feira (23), no Distrito Federal. Após ouvir a confissão, a mãe entregou o filho e a arma à polícia.

Em conversa com a mãe, depois de chegar em casa agitado, João Vítor Gomes de Araújo, 23 anos, confessou que tinha “feito alguma besteira”.

Segundo o portal Metrópoles, João contou que havia misturado remédio com cocaína e estava com dois amigos na rua, quando viram a vítima andando de bicicleta e a empurraram, para roubar o celular. João contou à mãe que começou a brigar com vítima, quando a golpeou com três facadas.

*Com informações do Metrópoles.