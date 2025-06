Morre aos 72 anos o artista, violeiro e devoto Tião Cortez

Morreu na manhã desta segunda-feira (23), aos 72 anos, o violeiro e devoto Sebastião Augusto Cortez, mais conhecido como Tião Cortez. Morador de Guaratinguetá, ele enfrentava problemas de saúde há algum tempo.

O corpo de Tião Cortez será velado na tarde desta segunda, em Guaratinguetá, e o sepultamento está marcado para as 16h de terça-feira (24), após missa de corpo presente na capela do Mosteiro Mater Christi, na Fazenda da Esperança, no bairro Santa Edwiges, em Guará.