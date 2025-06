ATENÇÃO: Homem é morto a tiros após sair de um bar na região

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem, de 34 anos, ocorrido na noite de sábado (21), na região do viaduto de Moreira César, distrito de Pindamonhangaba. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada já sem vida ao lado de uma bicicleta, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu na avenida Doutor José Monteiro Machado César, às 20h. O autor do homicídio não foi identificado até o momento.