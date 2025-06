VÍDEO: Balão cai em casa de Jacareí e assusta moradores

Um balão caiu em uma casa em Jacareí, no domingo (22), e assustou os moradores, que registraram o incidente. O caso aconteceu no bairro Jardim Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a moradora, não houve incêndio e ninguém se machucou. No vídeo, pode-se ver que parte do balão ficou enroscada na fiação da casa. A moradora informou que a polícia foi chamada para retirar o balão.