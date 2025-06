Presos põem fogo em motim no CDP de Caraguá; polícia investiga

Treze detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba foram identificados como autores ou apoiadores diretos do motim com incêndio no presídio, na noite da última sexta-feira (20), por volta das 20h. Nenhum deles apresentava ferimentos quando foram retirados das celas.

Na ocasião, detentos atearam fogo em objetos dentro da cela e arremessaram os materiais em chamas no corredor da unidade. A fumaça intensa se espalhou rapidamente pelo setor de inclusão, exigindo uma operação emergencial dos servidores da penitenciária.